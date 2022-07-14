«Барселона» договорилась о продлении контракта со своим воспитанником

Каталонская «Барселона» продлит контракт со своим воспитанником Алексом Кольядо. Как сообщает в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, «сине-гранатовые» договорились с футболистом и его агентами о новом соглашении до 2024 года.

Отмечается, что контракт ещё не подписан, но в ближайшее время футболист поставит свою подпись под новым соглашением. Прошлый сезон Кольядо провёл на правах аренды за «Гранаду», где сумел отличиться двумя голами и одним ассистом в чемпионате Испании.

За взрослую команду «Барселоны» Алекс Кольядо всего дважды в своей карьере выходил на поле в Ла Лиге.