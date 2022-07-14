«Барселона» сегодня официально должна объявить о продлении контракта с Дембеле

Каталонская «Барселона» планирует сегодня официально объявить о продлении контракта со своим вингером Усманом Дембеле. Об этом в социальных сетях сообщает журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что ранее Дембеле согласился подписать контракт на тех условиях, которые считал неприемлемыми зимой. По новому соглашению футболист будет зарабатывать гораздо меньше, чем по предыдущему. Игрок спустится первой строчки в зарплатной ведомости.

Остаться в «Барселоне» всегда было приоритетом для Дембеле. Игрок рассматривал другие варианты, но в итоге всё же решил продолжить играть за «сине-гранатовых».