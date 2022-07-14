Катарские бизнесмены близки к приобретению клуба Ла Лиги

«Эспаньол» в скором времени может сменить владельцев. Приобретением клуба интересуется Qatar Sports Investment – структура, которая несколько лет назад купила «Пари Сен-Жермен».

По сообщению Radio Marca, QSI является одной из сторон, заинтересованных в покупке «Эспаньола». Нынешний владелец клуба - китайская компания Rastar Group - хочет продать команду.

Конечно, уровень конкуренции в испанском чемпионате несравним с Лигой 1. «ПСЖ», после прихода катарских бизнесменов, практически сразу стал лидером чемпионата. В Испании, чтобы подтянуться к уровню «Реала» и «Барселоны», нужно будет затратить намного больше усилий.

Тем не менее, QSI вместе с «Эспаньолом», возможно, хочет повторить путь «Манчестер Сити», который за несколько лет из аутсайдера АПЛ превратился в одну из лучших команд мира.