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Чемпионат Испании. Ла Лига

Катарские бизнесмены близки к приобретению клуба Ла Лиги

14 Июля 2022 • 09:33 Комментировать

«Эспаньол» в скором времени может сменить владельцев. Приобретением клуба интересуется Qatar Sports Investment – структура, которая несколько лет назад купила «Пари Сен-Жермен».

По сообщению Radio Marca, QSI является одной из сторон, заинтересованных в покупке «Эспаньола». Нынешний владелец клуба - китайская компания Rastar Group - хочет продать команду.

Конечно, уровень конкуренции в испанском чемпионате несравним с Лигой 1. «ПСЖ», после прихода катарских бизнесменов, практически сразу стал лидером чемпионата. В Испании, чтобы подтянуться к уровню «Реала» и «Барселоны», нужно будет затратить намного больше усилий.

Тем не менее, QSI вместе с «Эспаньолом», возможно, хочет повторить путь «Манчестер Сити», который за несколько лет из аутсайдера АПЛ превратился в одну из лучших команд мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол
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