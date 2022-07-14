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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» является главным фаворитом в борьбе за Кунде

14 Июля 2022 • 09:12 Комментировать

«Барселона» остается наиболее вероятным кандидатом на приобретение защитника «Севильи» Жюля Кунде.

Ранее футболистом активно интересовался «Челси», однако, по последней информации, руководство «синих» сконцентрировало свое внимание на других центральных защитниках. Так же за Кунде наблюдает «Тоттенхэм», но лондонский клуб пока не делал никаких официальных предложений по футболисту.

Руководство каталонцев уверено, что сможет завершить переход защитника уже на следующей неделе, сообщает Fichajes.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 32 игры, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Севилья Жюль Кунде Трансферы футбола - лето 2022
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