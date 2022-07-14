«Барселона» является главным фаворитом в борьбе за Кунде

«Барселона» остается наиболее вероятным кандидатом на приобретение защитника «Севильи» Жюля Кунде.

Ранее футболистом активно интересовался «Челси», однако, по последней информации, руководство «синих» сконцентрировало свое внимание на других центральных защитниках. Так же за Кунде наблюдает «Тоттенхэм», но лондонский клуб пока не делал никаких официальных предложений по футболисту.

Руководство каталонцев уверено, что сможет завершить переход защитника уже на следующей неделе, сообщает Fichajes.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 32 игры, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.