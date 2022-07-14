«Реал» готов продать Эдена Азара

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал добро на продажу полузащитника Эдена Азара.

Несмотря на травмы и нечастое в последнее время попадание футболиста в стартовый состав, наставник «Реала» ранее заявлял, что рассчитывает на бельгийца в следующем сезоне.

Однако, как сообщает Calciomercato, мадридский клуб все-таки счел излишним пребывание Азара в команде и готов расстаться с игроком. По последней информации, Азаром интересуется «Милан», но сейчас итальянцы сконцентрированы на подписании Марко Асенсио.

В прошедшем сезоне Азар провел в Ла Лиге 18 матчей, отметившись одной результативной передачей.