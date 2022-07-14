Ла Лига меняет название

Ла Лига сменит свое название, начиная с сезона-2023/2024, когда генеральным спонсором турнира станет Banco Santander. Об этом рапортуют журналисты газеты Marca.

Источник отмечает, что новое название футбольной лиги будет объявлено в августе нынешнего года. Договор нового спонсора с испанским чемпионатом будет рассчитан на пять лет.

Напомним, что в минувшем розыгрыше Ла Лиги победу отпраздновал мадридский «Реал». На второй строчке финишировала каталонская «Барселона», а тройку призеров замкнул столичный «Атлетико».