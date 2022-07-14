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Чемпионат Испании. Ла Лига

Агент считает, что Мата может перейти в один из топ-клубов Ла Лиги

14 Июля 2022 • 06:39 Комментировать

Футбольный агент Роб Сигал заявил о том, что опытный испанский полузащитник Хуан Мата может продолжить карьеру в одном из клубов Ла Лиги.

Сигал сказал CaughtOffside, что даже в 34 года испанский футболист вполне ещё может показывать игру высокого уровня. Агент отметил, что, скорее всего, бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» окажется в каком-нибудь испанском клубе, а именно в «Атлетико» или «Реале».

«Мата идеально впишется в систему одного из этих клубов», - добавил Сигал.

Напомним, что в прошлом сезоне Хуан Мата провёл в английском чемпионате в составе «Манчестер Юнайтед» лишь семь поединков.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Хуан Мата Роб Сигал
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