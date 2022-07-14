Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Голкипер «Монако» продолжит карьеру в Ла Лиге

14 Июля 2022 • 06:11 Комментировать

Французский вратарь «Монако» Бенжамен Лекомт продолжит свою карьеру в одном из клубов испанского чемпионата.

31-летний французский футболист официально на правах арендного соглашения перебрался в «Эспаньол». Как сообщает пресс-служба испанского клуба, контракт Лекомта рассчитан на один сезон, но опции выкупа у «Эспаньола» не будет. Стоит отметить, что в прошлом сезоне голкипер выступал в аренде в мадридском «Атлетико», но ни разу на поле в Ла Лиге так и не вышел.

В сезоне 20/21 Бенжамен Лекомт провёл во французской лиге в составе «Монако» 28 матчей, в 12 из которых сумел отыграть на ноль.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Эспаньол Бенжамен Леком Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Бенжамен Лекомт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Июля
08:20 · Испания. Ла Лига
Ла Лига меняет название
08:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Атлетико» сразятся за французского нападающего
06:39 · Испания. Ла Лига
Агент считает, что Мата может перейти в один из топ-клубов Ла Лиги
06:11 · Испания. Ла Лига
Голкипер «Монако» продолжит карьеру в Ла Лиге
01:59 · Испания. Ла Лига
«Реал» не станет предлагать Асенсио новый контракт
01:13 · Испания. Ла Лига
Уже в четверг Дембеле официально объявит о решении остаться в «Барселоне»
00:36 · Италия. Серия А
«Вильярреал» запрашивает 50 млн за футболиста, на которого претендует «Ювентус»
00:28 · Испания. Ла Лига
«Барселона» собирается поднять цены на билеты и абонементы
00:24 · Испания. Ла Лига
Хави прокомментировал ничью «Барселоны» в матче с командой из пятой испанской лиги
00:09 · Испания. Ла Лига
«Барселона» презентует Дембеле как трансферное приобретение
13 Июля
23:28 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» считает цену на Исака слишком высокой
22:54 · Англия. Премьер-лига
«Челси» больше не претендует на Кунде
22:44 · Испания. Ла Лига
Рафинья: «Надеюсь сделать для «Барселоны» хотя бы половину того, что сделали Роналдиньо и Неймар» 1
22:40 · Англия. Премьер-лига
Ещё одним претендентом на Кунде стал «Тоттенхэм»
21:34 · Испания. Ла Лига
«Барселона» официально объявит о продлении контракта Дембеле уже завтра
Все новости
Рекомендуем