Голкипер «Монако» продолжит карьеру в Ла Лиге

Французский вратарь «Монако» Бенжамен Лекомт продолжит свою карьеру в одном из клубов испанского чемпионата.

31-летний французский футболист официально на правах арендного соглашения перебрался в «Эспаньол». Как сообщает пресс-служба испанского клуба, контракт Лекомта рассчитан на один сезон, но опции выкупа у «Эспаньола» не будет. Стоит отметить, что в прошлом сезоне голкипер выступал в аренде в мадридском «Атлетико», но ни разу на поле в Ла Лиге так и не вышел.

В сезоне 20/21 Бенжамен Лекомт провёл во французской лиге в составе «Монако» 28 матчей, в 12 из которых сумел отыграть на ноль.