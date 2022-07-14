«Барселона» собирается поднять цены на билеты и абонементы

«Барселона» отложила начало продаж своих билетов и абонементов из-за намерения поднять цены на них. Причина - высокая инфляция, которая в Испании превысила десять процентов только в июне. Это автоматически означает и то, что клубу придется поднять цены на свои услуги - то есть на билеты и сезонные абонементы. Скорее всего, это будут те же плюс десять процентов, но не исключено, что в целях создания запаса повышение составит и больше - плюс 15 процентов, к примеру.

В прошлом сезоне «Барселона» заняла второе место в чемпионате, и серебряные медали стали единственной наградой для футболистов за весь сезон.