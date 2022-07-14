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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави прокомментировал ничью «Барселоны» в матче с командой из пятой испанской лиги

14 Июля 2022 • 00:24 Комментировать
Олот
1:1
Барселона
окончен

«Барселона» не смогла одолеть «Олот» в первом контрольном матче нового сезона (1:1), однако Хави Эрнандес не слишком разочарован таким исходом.

В середине первого тайма голом в составе «Барселоны» отметился Пьер-Эмерик Обамеянг, но каталонский коллектив, представляющий пятый по силе испанский дивизион, сумел отыграться.

«Было видно, что это первая игра – нам явно не хватало скорости. У нас было много моментов, но мы ими не воспользовались. Сегодня я увидел много положительных сторон в игре наших молодых игроков. Да, мы не выиграли, но сейчас это не имеет особого значения», – прокомментировал итоги встречи рулевой «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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