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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» презентует Дембеле как трансферное приобретение

14 Июля 2022 • 00:09 Комментировать

«Барселона» в скором времени официально объявит о продлении контракта Усмана Дембеле.

Француз выступал за «Барселону» на протяжении последних пяти лет. В начале июля он стал свободным агентом, но спустя две недели, похоже, вновь пополнит состав «сине-гранатовых». По информации издания Sport, Дембеле будет представлен публике как новое трансферное подписание – мероприятие будет подобно презентации, недавно устроенной для новичков Франка Кесси и Андреаса Кристенсена. Однако пресс-конференция по случаю продолжения сотрудничества с 25-летним вингером организована не будет.

Обновлённое соглашение Усмана Дембеле с «Барселоной» рассчитано на два года. Официальное подтверждение запланировано на четверг.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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