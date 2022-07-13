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Витсель: «Симеоне - один из лучших в мире»

13 Июля 2022 • 19:16 Комментировать
Хетафе
...
Атлетико М
14.08 16:00

Бельгийский полузащитник Аксель Витсель присоединился к мадридскому «Атлетико», ранее он выступал за такие клубы, как дортмундская «Боруссия» и даже питерский «Зенит». Одна из главных причин, по которым он выбрал «Атлетико» - это профессиональные качества наставника клуба, аргентинского специалиста Диего Симеоне. Витсель очень высоко ценит его.

- Он - один из лучших в мире, одна из основных причин, почему я тут. Мы общались перед моим переходом, и я очень горжусь тем, что буду работать с ним. Неважно, 33 вам или 23 - у Симеоне всегда есть чему поучиться, - цитирует Витселя ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Аксель Витсель
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ХЕТАФЕ АТЛЕТИКО М
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