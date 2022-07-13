Облак рассказал о своих гонках на велосипеде

Словенский голкипер Ян Облак происходит не из самой богатой семьи - и в детстве у него не было роскоши ездить на тренировки в салоне частного автомобиля. Вместо этого Облак усиленно крутил педали - он катался на велосипеде, что считает одним из важных факторов своей отличной физической подготовки.

- Когда мне было десять лет, я ездил на тренировки на велосипеде. Каждый день по 50 километров. И каждый раз я хотел побить свой рекорд прохождения этого пути. Я уставал, я не чувствовал ног, но таков я, таков мой характер, я все время хочу улучшить, - цитирует Облака французское издание France Football.