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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Меня ставили играть защитником» - Облак рассказал, с какими сложностями столкнулся в начале карьеры

13 Июля 2022 • 18:16 Комментировать
Хетафе
...
Атлетико М
14.08 16:00

Словенский голкипер Ян Облак - одна из звезд клуба и его ветеран, его имя уже давно ассоциируется с клубом и кажется, что у Облака и не было других времен в карьере. Между тем ранее, до Испании, он выступал в Португалии - и вот там-то все обстояло совсем иначе. «Через тернии к звездам» - именно так можно описать тот период его карьеры.

- Первый сезон в «Бейра-Мар» был очень сложным, это было в сезоне 2010/2011. Перед чемпионатом меня даже ставили играть на левом фланге... Меня сдавали в аренду, возвращали, порой тренер даже не знал, защитник я или вратарь.

В «Лейрии» в аренде возникли другие сложности. там почему-то были перебои с электричеством, не было теплой воды в душе, а однажды мы лишились сразу семерых игроков перед матчем, потому что им не заплатили. Но, с другой стороны, в «Лейрии» я хотя бы играл, и на своем месте, - цитирует Облака France Football

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Лейрия Ян Облак
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ХЕТАФЕ АТЛЕТИКО М
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