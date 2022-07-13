Защитник «Барселоны» Юмтити высказался о проваленном медосмотре

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити прокомментировал информацию о проваленном медосмотре в «Ренне».

Напомним, ранее стало известно, что 28-летний защитник провалил медосмотр во французском клубе, из-за чего «Ренн» отказался подписывать с ним контракт. Однако позже Relevo опроверг эту информацию, назвав главной причиной срыва трансфера нежелание руководства «Ренна» подписывать игрока, который провёл в прошлом сезоне за «Барселону» лишь один матч, не отметившись в нём результативными действиями.

«Пока ложь поднимается на лифте, правда идёт по лестнице. На это уходит больше времени, но она всегда доходит до конца», — написал Юмтити в своих социальных сетях.

Юмтити перешёл в «Барселону» из «Лиона» летом 2016 года за 25 миллионов евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 2 миллиона евро. Действующий контракт француза с каталонским клубом рассчитан до лета 2026 года.