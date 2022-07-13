«Педри выздоровел», объявила «Барселона»

Полузащитник «Барселоны» Педри возвращается в строй, «Барселона» объявила об его выздоровлении. Педри получил травму в апреле, без него игра «Барселоны» сразу же пошла на спад - команда перестала забивать, проиграла несколько матчей середнякам и вылетела из Лиги Европы в четвертьфинале турнира.

Но теперь все эти неурядицы позади, команда Хави Эрнандеса готовится к турне в США, и Педри включен в заявку. Помимо этого, дополнительное подтверждение было опубликовано в твиттере клуба. А свой первый матч в чемпионате каталонский суперклуб проведет 14 августа дома против «Райо Вальекано».