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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Педри выздоровел», объявила «Барселона»

13 Июля 2022 • 00:15 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
14.08 16:00

Полузащитник «Барселоны» Педри возвращается в строй, «Барселона» объявила об его выздоровлении. Педри получил травму в апреле, без него игра «Барселоны» сразу же пошла на спад - команда перестала забивать, проиграла несколько матчей середнякам и вылетела из Лиги Европы в четвертьфинале турнира.

Но теперь все эти неурядицы позади, команда Хави Эрнандеса готовится к турне в США, и Педри включен в заявку. Помимо этого, дополнительное подтверждение было опубликовано в твиттере клуба. А свой первый матч в чемпионате каталонский суперклуб проведет 14 августа дома против «Райо Вальекано».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Педриньо
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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