«Барселона» подтвердила, что её лучшая футболистка выбыла почти на год

Мы уже сообщали о том, что лучшая испанская футболистка Алексия Путелльяс выбыла из строя из-за тяжелой травмы - она пропускает проходящий прямо сейчас женский чемпионат Европы, но также пропустит и большую часть следующего сезона. Эту потерю подтвердила пресс-служба «Барселоны» - 28-летняя Путелльяс пропустит от 10 до 12 месяцев, она прооперирована в столице Каталонии, уточнил источник.

Речь, напомним, идет о нынешней обладательнице женского «Золотого мяча», Путелльяс выиграла его в прошлом году. В минувшем сезоне «Барселона» выиграла все матчи в женском чемпионате Испании, но в финале женской Лиги чемпионов проиграла «Лиону» - 1:3.