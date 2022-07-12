«Реал Овьедо» арендовал игрока «Эспаньола»

Защитник «Эспаньола» Мигелион поменял клуб. Официальный сайт «Реал Овьедо» сообщил о переходе игрока оборонительного плана в стан команды.

Источник утверждает, что аренда 26-летнего футболиста рассчитана до конца сезона. Несколько дней назад «попугаи» выкупили права на футболиста «Вильярреала», и практически сразу договорились о его аренде.

В прошлом сезоне «Эспаньол» занял 14-е место в чемпионате Испании, набрав 42 очка. Чемпионом страны стал мадридский «Реал».

«Реал Овьедо» в минувшем сезоне занял в турнирной таблице Сегунды седьмое место и не смог побороться за выход в Примеру.