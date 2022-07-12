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Чемпионат Испании. Ла Лига

Морьентес назвал слабую сторону нынешнего «Реала»

12 Июля 2022 • 22:15 Комментировать

Бывший испанский нападающий Фернандо Морьентес выразил опасения по поводу отсутствия у мадридского «Реала» сразу нескольких топ-бомбардиров.

«Я не припомню, чтобы у «Реала» был только один прирождённый бомбардир – обычно их двое или трое. Это вызывает некоторые опасения», – приводит слова Морьентеса испанская пресса.

Лучшим снайпером «сливочных» в прошедшем сезоне стал Карим Бензема, забивший 44 мяча в 46 поединках. Его ближайший преследователь Винисиус Жуниор отличился 22 раза. Третий показатель у Марко Асенсио – 12 голов.

По итогам минувшей кампании «Реал» стал победителем Лиги чемпионов и чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Фернандо Морьентес Марко Асенсио Винисиус Жуниор
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