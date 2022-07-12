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Чемпионат Испании. Ла Лига

Годовой заработок Брайтвайта уступает только доходу Месси

12 Июля 2022 • 21:57 Комментировать (1)

Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт нечасто выходил на поле в прошлом сезоне, однако остается при этом самым богатым игроком каталонского клуба.

Согласно отчету журнала Forbes за 2020 год, если учесть инвестиции и доходы, только Лионель Месси заработал больше, чем Брайтвайт в «Барселоне». Уход аргентинца прошлым летом вывел датчанина на первое место в рейтинге благосостояния среди игроков «сине-гранатовых».

Основная часть его огромного состояния связана с инвестициями в бизнес. Веб-сайт компании, совладельцем которой является футболист, может похвастаться активами на сумму около свыше 250 миллионов евро. При этом по контракту с «Барселоной» датчанин получает «всего» 4 миллиона евро в год.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 4 игры, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мартин Брайтвайт
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