Усман Дембеле останется в Испании

Вингер Усман Дембеле ожидает подписания официального контракта с «Барселоной», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сейчас юристы работают над оформлением документов, после чего игрок, являющийся в текущий момент свободным агентом, подпишет контракт с каталонцами до июня 2024 года.

Дембеле перешёл в стан «сине-гранатовых» в 2017 году из дортмундской «Боруссии» за 140 млн евро. Его предыдущий контракт истёк первого июля.

Всего за испанский клуб 25-летний француз провёл 150 матчей во всех турнирах, забил 32 мяча и отдал 34 результативные передачи. Сайт Transfermarkt оценивает нападающего в 30 млн евро.