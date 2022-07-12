«Барселона» попросила убрать изображения Депая из афиш предсезонного тура

«Барселона» попросила убрать изображения нападающего Мемфиса Депая из рекламных афиш предсезонного тура по США.

Об этом сообщили испанские СМИ. Просьба может быть связана с тем, что руководство каталонского клуба уверено, что Депай покинет команду в скором будущем.

Финансовое положение «Барселоны» оставляет желать лучшего, а потенциальные трансферы Рафиньи Диаса и Роберта Левандовски могут потребовать продажи игроков. Депай может стать одним из футболистов, которые уйдут из испанского клуба как можно скорее.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 28 матчей, забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.