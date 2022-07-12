Дани Алвес может продолжить карьеру в мексиканской «Америке»

Бывший игрок «Барселоны» Дани Алвес может продолжить карьеру в мексиканском чемпионате.

«Клуб Америка» предлагает 39-летнему защитнику контракт на 3 миллиона евро за сезон. Если бразилец подпишет соглашение, он станет четвертым в списке самых высокооплачиваемых игроков мексиканской лиги.

Кроме того, была информация, что Алвесом интересуется бразильский «Атлетико Паранаэнсе».

Алвес покинул «Барселону» летом, после того как каталонский клуб отказался продлевать соглашение с футболистом.

В прошедшем сезоне Алвес провел в Ла Лиге 14 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.