Уго Санчес: «Однажды Мбаппе сыграет за «Реал»

Легендарный форвард мадридского «Реала» Уго Санчес уверен, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в будущем станет игроком «королевского клуба».

«Килиан не сказал окончательное «нет». Он отказал «Реалу» из-за огромного давления. Я считаю, что в будущем он сыграет за «Реал», - приводит слова Санчеса газета Marca.

Напомним, что «Реал» вел долгие переговоры с Мбаппе, но в последний момент нападающий решил остаться в Париже. Он подписал с «ПСЖ» контракт до 2025 года.

В минувшем сезоне Килиан провел 46 поединков на клубном уровне, отметившись 36 забитыми мячами и 26 голевыми передачами.