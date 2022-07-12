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Чемпионат Испании. Ла Лига

Уго Санчес: «Однажды Мбаппе сыграет за «Реал»

12 Июля 2022 • 09:21 Комментировать

Легендарный форвард мадридского «Реала» Уго Санчес уверен, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в будущем станет игроком «королевского клуба».

«Килиан не сказал окончательное «нет». Он отказал «Реалу» из-за огромного давления. Я считаю, что в будущем он сыграет за «Реал», - приводит слова Санчеса газета Marca.

Напомним, что «Реал» вел долгие переговоры с Мбаппе, но в последний момент нападающий решил остаться в Париже. Он подписал с «ПСЖ» контракт до 2025 года.

В минувшем сезоне Килиан провел 46 поединков на клубном уровне, отметившись 36 забитыми мячами и 26 голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Уго Санчес Килиан Мбаппе
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