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Чемпионат Испании. Ла Лига

Асенсио выбрал между «Реалом», «Миланом» и «Ливерпулем»

12 Июля 2022 • 09:14 Комментировать

Испанский вингер Марко Асенсио не торопится уходить из мадридского «Реала». Как сообщил инсайдер Альберто Перейра, полузащитник надеется подписать с «королевским клубом» новое трудовое соглашение.

Напомним, что действующий контракт Марко со «сливочными» рассчитан до середины следующего года. В СМИ ходят слухи об интересе к Асенсио из Италии и Англии. Подписать испанца хотят «Милан» и «Ливерпуль».

Полузащитник выступает за мадридский гранд с лета 2015 года. Его трансферный ценник – 40 миллионов евро.

На счету Асенсио десять голов в 31 матче прошлого сезона чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марко Асенсио
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