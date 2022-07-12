Асенсио выбрал между «Реалом», «Миланом» и «Ливерпулем»

Испанский вингер Марко Асенсио не торопится уходить из мадридского «Реала». Как сообщил инсайдер Альберто Перейра, полузащитник надеется подписать с «королевским клубом» новое трудовое соглашение.

Напомним, что действующий контракт Марко со «сливочными» рассчитан до середины следующего года. В СМИ ходят слухи об интересе к Асенсио из Италии и Англии. Подписать испанца хотят «Милан» и «Ливерпуль».

Полузащитник выступает за мадридский гранд с лета 2015 года. Его трансферный ценник – 40 миллионов евро.

На счету Асенсио десять голов в 31 матче прошлого сезона чемпионата Испании.