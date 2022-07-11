Нападающий каталонской «Барселоны» Ферран Торрес получил травму еще до начала сезона. Пока что подробной информации насчет характера повреждения и сроков его возвращения на поле нет.

Во многом это будет ясно после того, как главный тренер каталонского суперклуба Хави огласит список футболистов, которые отправятся на предсезонное турне в США. Если Торреса оставят дома, то значит, повреждение достаточно серьезное.

В прошлом сезоне «Барселона» обеспечила себе второе место в турнирной таблице испанского чемпионата Ла Лиги. Новый сезон клуб начнет с домашнего матча с «Райо Вальекано» 14 августа.