В «Ренне» сообщили, что сделка по Юмтити находится в «режиме ожидания»

Спортивный директор «Ренна» Флориан Морис сообщил, что «Ренн» не окончательно отказался от идеи приобретения защитника «Барселоны» Самуэля Юмтити.
«Эта сделка находится в режиме ожидания. В настоящее время мы добиваемся прогресса в других решениях», - сказал Морис в интервью L’Équipe.
Ранее сообщалось, что руководство французского клуба поставило крест на трансфере футболиста, после того как появились сомнения в его физической готовности.
В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге только один матч.