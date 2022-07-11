В «Ренне» сообщили, что сделка по Юмтити находится в «режиме ожидания»

Спортивный директор «Ренна» Флориан Морис сообщил, что «Ренн» не окончательно отказался от идеи приобретения защитника «Барселоны» Самуэля Юмтити.

«Эта сделка находится в режиме ожидания. В настоящее время мы добиваемся прогресса в других решениях», - сказал Морис в интервью L’Équipe.

Ранее сообщалось, что руководство французского клуба поставило крест на трансфере футболиста, после того как появились сомнения в его физической готовности.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге только один матч.