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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Ренне» сообщили, что сделка по Юмтити находится в «режиме ожидания»

11 Июля 2022 • 23:03 Комментировать

Спортивный директор «Ренна» Флориан Морис сообщил, что «Ренн» не окончательно отказался от идеи приобретения защитника «Барселоны» Самуэля Юмтити.

«Эта сделка находится в режиме ожидания. В настоящее время мы добиваемся прогресса в других решениях», - сказал Морис в интервью L’Équipe.

Ранее сообщалось, что руководство французского клуба поставило крест на трансфере футболиста, после того как появились сомнения в его физической готовности.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге только один матч.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ренн Самуэль Юмтити Трансферы футбола - лето 2022
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