«Барселона» нашла альтернативу трансферу Маркоса Алонсо

«Барселона» обратит свое внимание на защитника «Сельты» Хави Галана, если каталонцы не смогут осуществить трансфер Маркоса Алонсо из «Челси».

Главный тренер каталонского клуба Хави находится в поисках левого защитника, способного составить конкуренцию Жорди Альбе. Главным претендентом на это роль считается защитник «Челси» Маркос Алонсо, однако, если трансфер игрока сорвется, каталонцы займутся переходом Хави Галана из «Сельты», сообщает Mundo Deportivo.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 37 матчей, отметившись тремя результативными передачами.