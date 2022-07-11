Полузащитник «Реал Сосьедада» Хон Гуриди перебрался в «Алавес». Об этом рассказала пресс-служба коллектива из Витории.

Соглашение «Алавеса» с 27-летним испанцем рассчитано на 4 года. Трансфер футболиста обсуждался задолго до завершения сезона в Испании, но решение о переходе игрока принято только сегодня.

В минувшем сезоне Хон сыграл за сан-себастьянцев 8 матчей во всех турнирах, забив один мяч. В прошлом чемпионате «Алавес» занял последнее место в чемпионате Испании. Команда смогла набрать 31 балл, что поспособствовало вылету «славных» в Сегунду. Компанию «уничтожителям бобов» составили «Гранада» и «Леванте».