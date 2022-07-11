«Барселона» назвала цену на защитника Мингесу

«Барселона» оценила защитника Оскара Мингесу в 5 миллионов евро.
Главный тренер каталонского клуба Хави не рассчитывает на игрока в следующем сезоне. 23-летний центральный защитник выставлен на трансфер, среди потенциальных новых клубов игрока называются «Сельта», «Эльче», «Хетафе», «Мальорка», «Валенсия», а также несколько клубов Бундеслиги.
Сам футболист также заявил, что хотел бы продолжить карьеру в новой команде.
В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 19 матчей, отметившись одной результативной передачей.