«Барселона» назвала цену на защитника Мингесу

«Барселона» оценила защитника Оскара Мингесу в 5 миллионов евро.

Главный тренер каталонского клуба Хави не рассчитывает на игрока в следующем сезоне. 23-летний центральный защитник выставлен на трансфер, среди потенциальных новых клубов игрока называются «Сельта», «Эльче», «Хетафе», «Мальорка», «Валенсия», а также несколько клубов Бундеслиги.

Сам футболист также заявил, что хотел бы продолжить карьеру в новой команде.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 19 матчей, отметившись одной результативной передачей.