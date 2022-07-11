«Барселона» обсудит будущее с Френки де Йонгом в ближайшие дни

Представители «Барселоны» в ближайшие дни проведут встречу с полузащитником Френки де Йонгом, на которой обсудят будущее футболиста.

Де Йонг на днях вернулся из отпуска и начал свою предсезонную подготовку. Игрока усиленно хочет видеть в своей команде главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, также де Йонгом интересуется «Челси».

В свою очередь, «Барселона» пока не дала четкого ответа на вопрос, нужен ли де Йонг главному тренеру Хави в следующем сезоне. Каталонский клуб просит игрока подписать новое соглашение с более низкой зарплатой.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 32 игры, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.