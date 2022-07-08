«Атлетико» усилился бразильцем из чемпионата Португалии

Вингер португальского клуба «Жил Висенте» Самуэль Лину подписал контракт с «Атлетико», сообщает официальный сайт мадридского клуба.

Соглашение 22-летнего бразильца с «матрасниками» рассчитано до лета 2027 года.

В минувшем сезоне Лину провёл в составе «Жил Висенте» 37 матчей, в которых забил 13 голов и отдал пять результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 7 миллионов евро.

По итогам минувшего сезона мадридцы заняли третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, а также дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов. «Жил Висенте», в свою очередь, завершил чемпионат Португалии на пятой строчке.