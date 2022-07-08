Мората теперь думает лишь об «Атлетико»

Испанский нападающий Альваро Мората остаётся в мадридском «Атлетико», туринский «Ювентус» решил не выкупать его, и теперь Мората думает лишь об испанском чемпионате. Прошедший сезон оказался для «Атлетико» непростым, команда не добилась важных успехов ни в Лиге чемпионов, ни в чемпионате.

- Я очень мотивирован, мне не терпится поскорее приступить к тренировкам. Уверен, что меня ждет очень хороший сезон. Ранее я уже работал с Симеоне и с его командой, и это упрощает мою задачу. Сейчас важно познакомиться с игроками команды и сработаться с ними, - цитирует Морату пресс-служба мадридского «Атлетико».