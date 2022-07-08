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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мората теперь думает лишь об «Атлетико»

08 Июля 2022 • 12:33 Комментировать
Хетафе
...
Атлетико М
14.08 16:00

Испанский нападающий Альваро Мората остаётся в мадридском «Атлетико», туринский «Ювентус» решил не выкупать его, и теперь Мората думает лишь об испанском чемпионате. Прошедший сезон оказался для «Атлетико» непростым, команда не добилась важных успехов ни в Лиге чемпионов, ни в чемпионате.

- Я очень мотивирован, мне не терпится поскорее приступить к тренировкам. Уверен, что меня ждет очень хороший сезон. Ранее я уже работал с Симеоне и с его командой, и это упрощает мою задачу. Сейчас важно познакомиться с игроками команды и сработаться с ними, - цитирует Морату пресс-служба мадридского «Атлетико».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Альваро Мората
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ХЕТАФЕ АТЛЕТИКО М
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