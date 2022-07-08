Суарес – об игре вместе с Месси в МЛС: «Это не реально»

Бывший нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал информацию о возможном воссоединении с Лионелем Месси в «Интер Майами».

«Играть с Месси в «Интер Майами»? Это не реально. Сейчас очень много слухов. Мы всего лишь игроки, мы не можем заниматься тем, что 24 часа в сутки опровергать разную чепуху. У Лео своя жизнь в Париже», - сказал Суарес.

Контракт Месси с «ПСЖ» заканчивается следующим летом, и было много сообщений, что аргентинец может перебраться в заокеанскую лигу.

«У меня есть свой проект в Испании, в Барселоне. Мы дружим с Месси семьями. Если он вернется жить в Барселону, мы будем продолжать дружить. В остальном – это спекуляции», - добавил Суарес.

Прошедший сезон Суарес провел в мадридском «Атлетико», а сейчас нападающий находится в поисках нового клуба.