«Барселона» подтвердила, что Педри будет выступать под восьмым номером

Дарование «Барселоны» Педри следующий сезон проведет с восьмеркой на спине - в прошлом Педри выступал с 16-м номером. Педри давно хотел заполучить восьмерку, которая напоминает ему о выступлениях Андреса Иньесты - своего кумира детства. Однако в прошлом сезоне восьмерку занял Дани Алвес, но в итоге контракт с ним продлен не был, и номер освободился.

Педри дебютировал в основной команде «Барселоны» в 2020 году и сразу же зарекомендовал себя как один из основных игроков клуба. В минувшем сезоне он забил три гола в двенадцати проведенных матчах чемпионата. «Барселона» заняла второе место в чемпионате Испании.