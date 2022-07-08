Опытный испанский голкипер Пепе Рейна продолжит свою карьеру на родине. 39-летний вратарь перебрался в «Вильярреал», об этом рапортует клубная пресс-служба.

Трудовой договор между футболистом и «жёлтой субмариной» рассчитан до середины следующего года. Примечательно, что Рейна уже защищал цвета «Вильярреала» с 2002 по 2005 год.

Последним местом работы Рейны был римский «Лацио», за который он выступал с 2020 года. В прошлом сезоне голкипер принял участие в 17 поединках во всех турнирах, в которых пропустил 33 гола и трижды сохранил свои ворота в неприкосновенности.