«Ренн» сомневается в физической форме Юмтити

Главный тренер «Ренна» Бруно Женезио заявил журналистам, что у него остаются вопросы к физической форме защитника Самуэля Юмтити.

«Юмтити — игрок, который мне очень нравится. Но есть вопросы к его физическому состоянию, поэтому я понимаю, что для клуба это может замедлить сделку», - сказал наставник «Ренна».

Тем не менее, Женезио отметил, что разговаривал с Юмтити по этому поводу, и добавил, что все в конечном счете будет решаться на поле.

В прошедшем сезоне, который Юмтити провел в «Барселоне», защитник принял участие только в одном матче.