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Чемпионат Испании. Ла Лига

Люк де Йонг – о «Барселоне»: «Оглядываюсь назад с чувством гордости»

08 Июля 2022 • 11:15 Комментировать

Бывший нападающий «Барселоны» Люк де Йонг рассказал журналистам о своих чувствах по поводу времени, проведенном в каталонском клубе.

«Первая половина сезона была сложной, но вся ситуация внутри клуба была сложной. Это было непросто даже для меня. Я решил остаться и просто продолжать бороться, чтобы сделать этот сезон хорошим в «Барселоне», и я думаю, что это сработало очень хорошо», - сказал де Йонг в интервью Algemeen Dagblad.

Нападающий добавил, что испытал невероятное чувство подъема, когда во время разминки «Камп Ноу» начал скандировать его имя.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 21 игру и забил 6 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Люк Де Йонг
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