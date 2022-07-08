Люк де Йонг – о «Барселоне»: «Оглядываюсь назад с чувством гордости»

Бывший нападающий «Барселоны» Люк де Йонг рассказал журналистам о своих чувствах по поводу времени, проведенном в каталонском клубе.

«Первая половина сезона была сложной, но вся ситуация внутри клуба была сложной. Это было непросто даже для меня. Я решил остаться и просто продолжать бороться, чтобы сделать этот сезон хорошим в «Барселоне», и я думаю, что это сработало очень хорошо», - сказал де Йонг в интервью Algemeen Dagblad.

Нападающий добавил, что испытал невероятное чувство подъема, когда во время разминки «Камп Ноу» начал скандировать его имя.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 21 игру и забил 6 голов.