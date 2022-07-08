Кунде хочет в «Барселону», но игрок не намерен долго ждать

Защитник «Севильи» Жюль Кунде определился с приоритетным вариантом для продолжения карьеры. По информации от журналиста Саймона Филлипса, француз хотел бы перебраться в каталонскую «Барселону».

Тем не менее, из-за сложной финансовой ситуации клуба, «сине-гранатовые» пока не могут себе позволить заплатить за Кунде запрашиваемые 60-65 миллионов евро. В связи с этим француз не будет долго ждать действий от «Барселоны», и в случае чего перейдёт в лондонский «Челси».

Напомним, что Кунде сейчас восстанавливается после операции на колене. Через неделю футболист должен вернуться в строй и возобновить тренировки.