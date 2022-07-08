Маркао перейдёт в команду из топ-3 Ла Лиги

Защитник турецкого «Галатасарая» Маркао продолжит карьеру в испанской Ла Лиге. По информации от журналиста Фабрицио Романо, бразилец в скором времени официально станет футболистом «Севильи».

Ожидается, что андалузский клуб заплатит за 26-летнего защитника 12 миллионов евро + 3 миллиона в виде бонусов. Сам Маркао уже несколько недель назад согласовал с «Севильей» условия личного контракта.

Футболист заменит в команде защитника Диего Карлоса, который недавно перебрался в «Астон Виллу». Напомним, «Севилью» скоро может покинуть и другой центральный защитник – Жюля Кунде, который находится на радаре у «Челси» и «Барселоны».