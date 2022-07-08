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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» готова сделать новое предложение по Кунде

08 Июля 2022 • 09:12 Комментировать

«Барселона» собирается сделать еще одно предложение «Севилье» по трансферу защитника Жюля Кунде.

Ранее была информация, что каталонский клуб достиг договоренности в вопросе личного контракта с игроком «Севильи».

Остается решить вопрос с клубом футболиста и сейчас «Барселона» готовит предложение в размере 50 миллионов евро, сообщают испанские СМИ.

«Севилья» испытывает финансовые проблемы и, скорее всего, не будет чинить препятствия переходу игрока, однако, пока не ясно, устроит ли ее сумма, которую предложат каталонцы.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 32 игры, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Севилья Жюль Кунде
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