«Барселона» готова сделать новое предложение по Кунде

«Барселона» собирается сделать еще одно предложение «Севилье» по трансферу защитника Жюля Кунде.

Ранее была информация, что каталонский клуб достиг договоренности в вопросе личного контракта с игроком «Севильи».

Остается решить вопрос с клубом футболиста и сейчас «Барселона» готовит предложение в размере 50 миллионов евро, сообщают испанские СМИ.

«Севилья» испытывает финансовые проблемы и, скорее всего, не будет чинить препятствия переходу игрока, однако, пока не ясно, устроит ли ее сумма, которую предложат каталонцы.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 32 игры, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.