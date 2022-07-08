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Чемпионат Испании. Ла Лига

Голкипер «Вильярреала» решил перейти в «Вальядолид»

08 Июля 2022 • 01:05 Комментировать

Ветеран «Вильярреала» Серхио Асенхо отлично показывал себя в прошлом сезоне, когда его команда дошла до полуфинала Лиги чемпионов. Но в следующем сезоне играть в европейских турнирах он не будет - вместо «Вильярреала» 33-летний вратарь будет защищать цвета «Вильядолида», который вернулся в высшую лигу испанского футбола.

Руководит клубом легендарный бразилец Роналдо - именно этот фактор, судя по всему, стал решающим для выбора Асенхо, который перестал выдерживать конкуренцию с Херонимо Рульи в своем предыдущем клубе.  

Это второе летнее подписание «Вильядолида» после контракта  с пришедшим из «Гранады» полузащитником Мончу.

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Евро-Футбол.Ру,
Вальядолид Вильярреал Серхио Асенхо Трансферы футбола - лето 2022
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