Голкипер «Вильярреала» решил перейти в «Вальядолид»

Ветеран «Вильярреала» Серхио Асенхо отлично показывал себя в прошлом сезоне, когда его команда дошла до полуфинала Лиги чемпионов. Но в следующем сезоне играть в европейских турнирах он не будет - вместо «Вильярреала» 33-летний вратарь будет защищать цвета «Вильядолида», который вернулся в высшую лигу испанского футбола.

Руководит клубом легендарный бразилец Роналдо - именно этот фактор, судя по всему, стал решающим для выбора Асенхо, который перестал выдерживать конкуренцию с Херонимо Рульи в своем предыдущем клубе.

Это второе летнее подписание «Вильядолида» после контракта с пришедшим из «Гранады» полузащитником Мончу.