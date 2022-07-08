Ферран Торрес: «Все понимают, что Левандовски хочет в «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес прокомментировал ситуацию с польским форвардом Робертом Левандовски, который упорно стремится в состав «Барсы». Торрес с нетерпением ждет усиления для команды, даже несмотря на то, что Левандовски, в общем-то, собирается выступать именно на его позиции.

- Мы все знаем, что Левандовски хочет в «Барселону». Все знают, какой это грозный игрок. Посмотрим, договорятся ли «Бавария» с «Барселоной», - цитирует Торреса El Mundo Deportivo.

Нынешний контракт Левандовски с мюнхенским клубом истекает летом следующего года, но он хочет уйти уже сейчас.