Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Мората остаётся в «Атлетико» официально

07 Июля 2022 • 18:43 Комментировать

Разговоры о будущем Альваро Мораты больше не имеют смысла – нападающий останется в мадридском «Атлетико» после двух сезонов в «Ювентусе» на правах аренды.

На клубном сайте «матрасников» вышло достаточно широкое интервью с Моратой по случаю его возвращения в команду. Среди прочего, форвард высказался о целях на новый сезон.

- Я очень мотивирован и не могу дождаться старта тренировок. Уверен, нас ждёт отличный сезон. Я думаю о том, как помогать команде голами и ассистами, но самое главное – завоевание титулов. Это то, чего хочу я, и чего хотят мои одноклубники, - высказался Мората.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Альваро Мората
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Июля
18:43 · Испания. Ла Лига
Мората остаётся в «Атлетико» официально
16:39 · Испания. Ла Лига
Винисиус Жуниор готовится к сезону на Ибице
16:31 · Испания. Ла Лига
Кристенсен: «С восьми лет мечтал стать игроком «Барселоны»
15:59 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» согласовал аренду защитника «Барселоны»
15:38 · Англия. Премьер-лига
Кристенсен: «Надеюсь, что встречусь с Аспиликуэтой и Алонсо в новом сезоне»
15:20 · Англия. Премьер-лига
«Челси» заинтересовался приобретением Деста
15:10 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Тен Хаг сделает всё, чтобы уговорить Френки де Йонга»
15:05 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» не рассматривает трансфер Асенсио
15:02 · Испания. Ла Лига
«Марсель» хочет подписать Депая
14:55 · Германия. Бундеслига
Лапорта подтвердил, что «Барселона» сделала новое предложение по Левандовски
14:47 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» может упустить де Йонга, в гонку включился другой клуб из АПЛ
14:14 · Испания. Ла Лига
​Мората решил, где хочет играть в новом сезоне
14:01 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Кристенсен с детства мечтал играть за «Барселону»
13:48 · Италия. Серия А
«Лацио» близок к приобретению голкипера из Ла Лиги
13:16 · Испания. Ла Лига
Санти Мина может продолжить карьеру в Греции
Все новости
Рекомендуем