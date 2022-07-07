Разговоры о будущем Альваро Мораты больше не имеют смысла – нападающий останется в мадридском «Атлетико» после двух сезонов в «Ювентусе» на правах аренды.

На клубном сайте «матрасников» вышло достаточно широкое интервью с Моратой по случаю его возвращения в команду. Среди прочего, форвард высказался о целях на новый сезон.

- Я очень мотивирован и не могу дождаться старта тренировок. Уверен, нас ждёт отличный сезон. Я думаю о том, как помогать команде голами и ассистами, но самое главное – завоевание титулов. Это то, чего хочу я, и чего хотят мои одноклубники, - высказался Мората.