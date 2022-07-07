Кристенсен: «С восьми лет мечтал стать игроком «Барселоны»

Новобранец каталонской «Барселоны» Андреас Кристенсен поделился своими первыми впечатлениями в ходе прошедшей с утра презентации футболиста для болельщиков. Кристенсен, доселе защищавший цвета «Челси», признался, что переход в «Барселону» стал исполнением его мечты.

- Когда мне было восемь лет, я написал на кусочке бумаги что я хочу стать профессиональным футболистом «Барселоны». Ивот, это случилось. Горжусь этим днем, - цитирует Кристенсена официальная пресс-служба «Барселоны».

Кристенсен родился в 1996 году, восемь лет ему было в 2004 - это было время ренессанса «Барселоны», в составе которой заблистал незабвенный Роналднньо.