«Марсель» хочет подписать Депая

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может в летнее межсезонье стать игроком «Марселя».

Президент французского клуба Пабло Лонгория готов сделать все, чтобы осуществить трансфер голландского нападающего, сообщают французские СМИ.

Депай присоединился к каталонскому клубу в начале прошлого сезона, но так и не смог закрепиться в стартовом составе. Несмотря на то, что сам футболист хотел бы продолжить карьеру в «Барселоне», руководство клуба готово пожертвовать футболистом.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 28 матчей, забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.