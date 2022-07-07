​Мората решил, где хочет играть в новом сезоне

Альваро Мората на протяжении двух последних сезонов выступал за «Ювентус» на правах аренды. Теперь нападающий вернулся в ряды «Атлетико», которому принадлежит его контракт. Интерес к Морате проявляют многие клубы, однако 29-летний футболист решил провести новый сезон в «Атлетико». По данным Goal.com, Мората считает этот вариант лучшим для своей карьеры.

Мората отправился на предсезонный сбор с «Атлетико» и хочет произвести хорошее впечатление на требовательного Диего Симеоне. Действующий контракт связывает Альваро с мадридским клубом до конца июня 2024 года.