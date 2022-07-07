Лапорта: «Кристенсен с детства мечтал играть за «Барселону»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что новичок команды Андреас Кристенсен с детства мечтал выступать за «сине-гранатовых». Напомним, что датчанин подписал контракт с «Барселоной» на правах свободного агента, перейдя из лондонского «Челси».

«Кристенсен с детства мечтал играть за «Барселону». В детстве он написал на бумаге, что мечтает играть за «Барселону» в качестве желания, и теперь это свершилось», – сказал Лапорта на презентации футболиста на «Камп Ноу».

За свою карьеру Кристенсен выигрывал Лигу чемпионов, Лигу Европы, Кубок Англии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Все эти трофеи футболист выиграл в составе «Челси».