Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Санти Мина может продолжить карьеру в Греции

07 Июля 2022 • 13:16 Комментировать

Нападающий «Сельты» Санти Мина может продолжить карьеру в греческом «Арисе».

Футболист обвиняется в сексуальных домогательствах и приговорен к четырем годам тюремного заключения. Однако Мина все еще может обратиться в Верховный суд, чтобы обжаловать приговор. Пока длятся разбирательства, Мина избегает тюремного заключения. Но как только он проиграет апелляцию, его немедленно возьмут под стражу.

Несмотря на это, интерес к футболисту проявил греческий «Арис», сообщает AS. Оба клуба уже договорились об условиях сделки, осталось получить лишь согласие самого игрока.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 33 матчей, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сельта Арис Санти Мина
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Июля
14:14 · Испания. Ла Лига
​Мората решил, где хочет играть в новом сезоне
14:01 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Кристенсен с детства мечтал играть за «Барселону»
13:48 · Италия. Серия А
«Лацио» близок к приобретению голкипера из Ла Лиги
13:16 · Испания. Ла Лига
Санти Мина может продолжить карьеру в Греции
13:16 · Англия. Премьер-лига
«Челси» вновь обратил внимание на Кунде
13:06 · Испания. Ла Лига
Рейна станет игроком «Вильярреала»
12:49 · Италия. Серия А
«Ювентус» обсудит с Моратой детали нового соглашения
12:04 · Англия. Премьер-лига
Де Йонг ещё не обсуждал контракт с «МЮ», игрок хочет остаться в «Барселоне»
11:15 · Испания. Ла Лига
«Реал» не будет удерживать Асенсио и установил цену трансфера
11:13 · Италия. Серия А
Кулибали выбрал себе новый клуб - это не «Ювентус»
11:05 · Испания. Ла Лига
«Реал» даёт новый контракт Себальосу
11:01 · Италия. Серия А
Кесси: «Ибрагимович сказал, что я подойду «Барселоне»
10:52 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» вступит в борьбу за Депая
10:52 · Испания. Ла Лига
«Проблемы адаптации» - Кесси не успел подучить испанский язык
10:34 · Испания. Ла Лига
«Барселона» определилась с ценой на Деста 1
Все новости
Рекомендуем