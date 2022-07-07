Санти Мина может продолжить карьеру в Греции

Нападающий «Сельты» Санти Мина может продолжить карьеру в греческом «Арисе».

Футболист обвиняется в сексуальных домогательствах и приговорен к четырем годам тюремного заключения. Однако Мина все еще может обратиться в Верховный суд, чтобы обжаловать приговор. Пока длятся разбирательства, Мина избегает тюремного заключения. Но как только он проиграет апелляцию, его немедленно возьмут под стражу.

Несмотря на это, интерес к футболисту проявил греческий «Арис», сообщает AS. Оба клуба уже договорились об условиях сделки, осталось получить лишь согласие самого игрока.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 33 матчей, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.