Рейна станет игроком «Вильярреала»

Бывший голкипер «Лацио» Пепе Рейна присоединится к «Вильярреалу» на правах свободного агента.

39-летний вратарь родился и вырос в Мадриде и прошел через молодежную систему «Барселоны». После этого он три года провел в «Вильярреале», поиграл в «Ливерпуле», «Баварии», «Милане», «Лацио», а также 36 раз выходил на поле в составе сборной Испании.

Следующий сезон вратарь начнет в составе «Вильярреала». Контракт рассчитан на один год, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

В прошедшем сезоне футболист провел за «Лацио» в Серии А 15 матчей, в которых пропусти 27 голов.